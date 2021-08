Enfrentando depressão, homem desaparece na zona rural de Sena Madureira

Um homem identificado como Afrânio Chaves de Mendonça está desaparecido de seus familiares desde a data de ontem. Segundo informações, ele reside no ramal da castanheira, em Rio Branco, porém, veio passar uns dias na casa de um amigo no ramal Toco preto, zona rural de Sena Madureira, de onde tomou rumo ignorado.

Sua esposa, Suely Freitas, contou à nossa reportagem que o mesmo deve ter saído da casa do amigo pela parte da madrugada. “Nos falamos no domingo e aparentemente estava tudo bem. Ele saiu do local sem nada. A preocupação é grande”, comentou.

Ela acrescentou que Afranio vem sofrendo de depressão.