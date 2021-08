Escolas municipais da Capital retomam aulas presenciais em 20 de setembro; veja como será

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) decidiu que a retomada do ensino presencial para os alunos das escolas municipais ocorre a partir do dia 20 de setembro. A decisão ocorreu após uma reunião na tarde desta quarta-feira (18) com a presença da equipe de multimeios, professores e diretores.

As atividades serão retomadas de forma gradual e escalonada, e ocorrerá em três etapas: a primeira com a retomada de até um terço do total de alunos das turmas do 5º ano e EJA do ensino fundamental. A partir do dia 18 de outubro de 2021 ocorrerá a retomada das turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental. A terceira fase – inicia-se no dia 22 de novembro com a ampliação do percentual de alunos participando das atividades presencial.

O ensino será implementado de forma híbrida, com aulas presenciais e online. Crianças ou adultos (EJA) em grupos de riscos, ou cujas famílias não se sentem seguras para o retorno nesse momento, poderão continuar com o ensino exclusivamente remoto.