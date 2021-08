Estado entrega quase 60 motocicletas para trabalho de assistência técnica rural no Acre

O governador Gladson Cameli realizou na manhã desta quinta-feira, 26, em cerimônia na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), a entrega de 57 novas motocicletas que serão usadas pelos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater).

A entrega faz parte do projeto do governador de reestruturar a Emater, fortalecendo a infraestutura de transporte de técnicos de campo, a fim de intensificar a prestação de serviços de assistência técnica rural por meio de atividades individuais e coletivas oferecidas aos produtores rurais. O intuito segue nos objetivos da Empresa que são os de acompanhar e orientar as atividades produtivas, desde o plantio até a comercialização da produção agropecuária e extrativista.

As motos foram adquiridas em parceria com o Ministério da Defesa por meio do Programa Calha Norte e recursos oriundos de emendas do senador Márcio Bittar no valor de R$ 273 mil e da senadora Mailza Gomes no valor de R$ 245 mil.

Para Gladson Cameli, a entrega é mais uma prova de seu comprometimento pelo desenvolvimento do setor agropecuário em todo o Acre, um projeto que segue com grandes esforços e investimentos.

“Já está virando uma rotina. Estamos entregando máquinas pesadas, equipamentos, recuperação de ramais e aumentando a cartela de serviços para nossos produtores. Eu agradeço ao povo, aquele que mais precisa, pela paciência, vejo aqui a alegria de saber que as coisas estão andando. Nossa equipe está empenhada para dar condições para que as pessoas possam trabalhar”, conta o governador.

O presidente da Emater, Rynaldo Santos, completou o sentimento: “O governo do Acre assumiu um compromisso de reestruturar a Emater, para chegar principalmente àquele que mais precisa, o pequeno produtor rural. E a prova disso é a entrega dessas motos. Vamos levar assistência técnica para essas pessoas, incentivar mecanização agrícola, diversificar a produção agropecuária”.

Satisfação e parceria

Durante a solenidade de entrega, o produtor rural Tião Tavares, da Associação de Moradores da Amazônia Rural, aproveitou para declarar um poema de agradecimento ao governador. Segundo ele, nunca antes a assistência ao produtor rural chegou com tanta força na região.

“Eu estou aqui representando quatro comunidades ao longo da Estrada Transacreana. Por isso eu quero agradecer ao governador e a prefeitura da nossa capital, porque depois de muito tempo nós estamos sendo finalmente assistidos e os serviços estão chegando. A gente tá vendo a diferença”, disse o produtor.

O prefeito Tião Bocalom também esteve presente no evento. Ex-presidente da Emater durante a gestão do próprio governador Gladson Cameli, ele fez questão de ressaltar o carinho pela instituição e a parceria como palavra fundamental de sua gestão.

“A prefeitura de Rio Branco vai continuar sendo parceira, montando uma estrutura aqui do lado da Ceasa com um secador e beneficiadoras de arroz, feijão e milho. Vamos lutar para concorrer com os maiores produtores de fora. A agricultura familiar não ficará mais abandonada. Estamos recuperando ramais, apoiando o produtor e seguimos neste trabalho conjunto com o governo”, destacou o prefeito.

Também participaram do evento os deputados estaduais Cadmiel Bonfim, José Bestene e Pedro Longo.