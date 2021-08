Estado implanta central de regulação da Saúde em Tarauacá e Feijó

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), implantou duas centrais de regulação, uma em Feijó e outra em Tarauacá. A partir de agora, os pacientes poderão ter seus agendamentos realizados no próprio município. As equipes do Complexo Regulador, que cuidam dessa parte de programar consultas e cirurgias, estão trabalhando para que o sistema seja implantado na regional do Juruá.

O sistema funciona da seguinte maneira: o próprio município tem o controle da quantidade de vagas que ele possui para encaminhar os pacientes às consultas especializadas e exames de imagem, e isso facilita a organização e o atendimento ao cidadão, que não depende mais do Complexo Regulador, não precisando se deslocar até a Rio Branco.

“Estamos projetando para que todos os municípios da regional do Juruá façam a adesão das centrais municipais. O Baixo e o Alto Acre já fizeram a adesão, todos as cidades possuem esse sistema. Já no Juruá, recentemente Feijó e Tarauacá aderiram”, destacou a gerente do Complexo Regulador, Ana Cristina Messias.

As centrais de regulação ficam localizadas na prefeitura de cada município, bastando que o cidadão vá até lá e realize o seu agendamento, portando as documentações necessárias como encaminhamento médico e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).