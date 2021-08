Estiagem no AC: tempo seco aumenta queimadas, problemas respiratórios e até cardíacos

Pele, olhos, nariz e gargantas secos, indisposição, incêndios. Os baixos índices da umidade relativa do ar, provocados por massas de ar quentes e secas, pode causar, além dos desconfortos citados, danos sérios à saúde.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50 e 80%, mas neste período de estiagem que enfrentamos ao longo de agosto e poderão ser sentidas até setembro, a umidade chega a ficar abaixo dos 20% no Acre.

Essa situação potencializa as alergias, sinusites, asmas e traz ainda maior probabilidade de ocorrência de problemas cardíacos e até aumento da incidência de acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Para prevenir os desconfortos é importante seguir algumas dicas:

– Hidrate-se. Beba água mesmo se estiver sem sede;

– Umedeça olhos e nariz com frequência;

– Evite exercícios físicos ao ar livre das 10h às 16h;

– Evite ar condicionado das 10h às 16h;

– Mantenha o ambiente arejado;

– Mantenha os ambientes umidificados (Ex.: estenda toalhas ou panos úmidos nos pés da cama/cabeceira ou uma bacia com água no quarto)

Vale ressaltar que a baixa umidade do ar deixa o ambiente propício para a propagação de focos de incêndio, elevando as queimadas e, consequentemente, a fumaça.

Ao longo destas últimas duas semanas tornou-se comum para os acreanos acordarem com as cidades encobertas por fumaças.

O médico infectologista Jenilson Leite alerta que é preciso estarmos atentos também que estamos em um período delicado, já que além do período de seca e queimadas, temos um fatos ainda mais agravante: a Covid-19.

“A gente tem algumas preocupações, estamos vivendo um verão seco, com poucas chuvas e isso seca as mucosas, faz pessoas fiquem mais vulneráveis a doenças respiratórias temos ainda as queimadas que deixam no ar diversas partículas que podem chegar aso pulmões e causar inflamações nas vias respiratórias e, apesar da imunização, está circulando ainda o coronavírus, temos um caso suspeito da variante Delta no Acre e fora isso, temos outros vírus sazonais circulando”, lembrou o médico.

Leite reforçou a importância da prevenção: “é fundamental a população se hidratar bastante e usar a máscara, tanto pela questão relacionada às partículas sólidas das queimadas quanto os vírus”, alertou.

Segundo a Defesa Civil, o fumaceiro vem boa parte da queima de lixo e entulhos pela população urbana e outra parte vem de queimadas rurais tanto no Acre quanto em países e estados vizinhos.

“Pedimos à população que evite queimar lixo, entulhos, etc., uma vez que, pelo fato da vegetação estar muito seca, há o risco de incêndio em alguns locais. Lembrando que queimar é crime e que a prática pode resultar em multa e até em prisão do infrator”, explica o major Claudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.