Estilista cruzeirense participa ao vivo do Programa Encontro de Fátima Bernardes na Globo

D. Olga Sabatini recebeu os 60 anos numa linda festa organizada pelo filho Rafael em Goiânia onde está finalizando o curso de Biomedicina. Na foto também o patriarca Sebastião. A ela votos de vida longa e muitas felicidades!

Emily Rodrigues fez aniversário dia 18 e recebeu linda homenagem da mãe Inês e dos amigos em suas redes sociais. Parabéns!

Celina e José Carlos Ribeiro no final de semana passado em Manaus aproveitando as primeiras férias desde o início da pandemia.

Se você ver uma mulher de biquíni, cuida da tua vida. O mesmo vale para uma mulher gordinha usando blusa curta, cuida da sua vida. Se uma mulher de qualquer tamanho não corresponde à definição de bonita ou sexy porque é muito magra ou muito gorda mantenha os comentários tóxicos si. Ninguém tem o direito de fazer alguém sentir-se menos bem de algum tamanho. Todo corpo, independentemente da sua forma é lindo e deve ser amado. Só lembrando!

A estilista cruzeirense Dheymm Oliveira foi uma das convidadas virtuais do programa Encontro de Fátima Bernardes no último dia 18 na Rede Globo.

Ommolbahni Hassani, mais conhecida como Shamsia, é uma grafiteira afegã e professora de escultura na Universidade de Kabul. Ela tem popularizado a arte urbana nas ruas de Kabul. Shamsia expõe a sua arte digital e a sua arte urbana na Índia, Irão, Alemanha, Itália, Suíça e nas missões diplomáticas de Kabul. Minha solidariedade as Mulheres afegãs!

A cantora Anitta terá uma estátua de cera no famoso Museu Madame Trussauds, em Nova York. A diretoria da conceituada instituição escolheu a cantora brasileira porque ela é: ” A principal artista da nova geração da música latina “. É poderosa que fala?!

O grupo Banho de Cheiro inaugurou mais uma loja O Boticario, no Arasuper do Tangará dia 8. Na foto os anfitriões Synara Mota e Rafael Figueiredo com os gêmeos Lucas e Marcel Blazute.

Com a #RevoadaDoEgeo, Lexa e Kevinho promoveram uma “Revoada”, ao som de sua nova música “Só Lazer”, feita em parceria com o Kondzilla. A hashtag #RevoadaDoEgeo foi levantada na ação para lançar a parceria com O Boticario e o lançamento da fragrância Egeo Beat e Hit. Foi no período de 9 a 15 de agosto. Quem quiser ver pode entrar neste link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NSni_rUZklg

Apenas a Rússia, a Índia e os países árabes podem impedir a “conquista” do Afeganistão pela China. A China tem um interesse vital no Afeganistão do qual ninguém fala. Este país possui a maior reserva mineral subterrânea do mundo. À medida que os chineses tomam legalmente as concessões de mineração do Afeganistão, eles colocam a Índia e o Japão contra a parede, consequentemente colocando todo o Ocidente contra a parede, seria mais um cheque mate chinês.

Uma falha terrível de estratégia americana levou o povo afegão ao caos, eles deveriam ter acompanhado por alguns anos a consolidação da normalização do país. Biden contribuiu para uma diabólica aliança entre a China e o Paquistão, que significou a entrega do Afeganistão. Agora seria a hora dos países árabes, a Índia e a Rússia dar um basta no intervencionismo Chinês.

Enquanto isso a União Europeia segue em silêncio, a única coisa concreta que pode sair desta cúpula é a decisão de uma missão de paz que trará muito dinheiro ao Afeganistão com o Fundo de Recuperação, que promete um governo legítimo. Mas o Talibã trabalha para o renascimento do Emirado Islâmico. E continua a instalação da guerra geopolítica no mundo patrocinada George Soros, Estados Unidos e China.

Na foto Mullah Abdul Ghani Baradar, líder político do Talibã (à esquerda) recebido em Tianjin pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em 28 de julho.

*Com a capacidade reduzida e seguindo orientações de prevenção da Covid-19, a primeira mini feira de 2021 da loja colaborativa Universo 68 acontecerá nos dias 21 e 22 de agosto, sábado e domingo, a partir das 16 horas, na galeria localizada próxima ao Horto Florestal.

Serão dez lojas e marcas presentes no evento e várias atrações musicais nacionais e até internacionais, vinda de Cobija, BOL, se apresentarão no palco aberto. Tudebom!

*Maison Borges completamente lotado no último sábado para dançar ao som de um DJ daqui mesmo. Todos sem máscaras, completamente esquecidos das variantes da Covid-19 ou ficaram todos loucos. Chocada estou até agora!!!

*Será dia 26 de agosto, na Usina de Arte, o espetáculo “Tonha”. No palco a trajetória diária de um seringueiro que sai do Nordeste para a misteriosa Amazônia. A acreana Catarina Candido, conclui sua formação neste espetáculo solo autoral, encenado por Pablo Fernando e produzido pela Companhia Evoé e Giulia Dal Piaz. Para quem estava exausto (a) da pandemia é bom programa cultural para assistir!

*É muito grave a denúncia de que a crise elétrica foi fabricada porque as represas foram esvaziadas sem necessidade, desperdiçando água e, consequentemente, geração de eletricidade. Tudo isso para aumentar o preço da energia e autorizar o funcionamento das termoelétricas, cuja energia é infinitamente mais cara. Precisa de investigação urgentemente senhores políticos. Acordem e reajam!

*Se não fosse a CORRUPÇÃO, o Brasil poderia ser a maior potência do mundo. Temos o centro-oeste com toda sua fauna e flora, Norte com sua Floresta, toda costa tropical, Nordeste e sua terra com melhor solo velho para plantação sem falar do Petróleo. Se o problema fosse capacitação, era só importar Ph.D.s para resolver. O caso todo envolve o “se”!

*Tarcísio Meira e Glória Menezes estavam isolados em um sítio em Porto Feliz (SP) e recebiam poucas visitas. E mesmo assim pegaram esse maldito vírus. Impressionante o poder de disseminação do SARS-CoV-2. As vacinas são eficientes, mas não 100%. Mesmo imunizado, é preciso tomar cuidado. Mesmo em isolamento, é preciso cuidado. A pandemia está longe de acabar. Infelizmente, muita gente ainda vai morrer dessa doença.

*O Talibã no governo do Afeganistão é uma ameaça de morte aos gays. Mulheres reduzidas à condição de escravas sexuais também significa estupros corretivos de lésbicas. Não há palavras para descrever o horror que será imposto à nossa autonomia sexual.

*Desconheço uma única mulher que nunca tenha sido vítima de nenhum tipo de abuso, violência ou importunação sexual. Conto nos dedos de uma mão os homens que foram punidos.

*E na política brasileira acontece o seguinte: entregar as mulheres à dominação dos homens para que os homens não ponham outros homens subordinados a eles. O importante é acabar com a opressão dos homens sobre os homens. Mulheres nem são gente, pra que se incomodar! E a cara dos que defendem isso nem arde! Afinal, não são os corpos dos homens que serão estuprados, não é mesmo?

*” …e no fim, o amor que você leva é igual ao amor que você deu!…” The Beatles

Mudanças climáticas afetando o mundo

O planeta está indo literalmente para o brejo. O aumento contínuo do nível do mar será irreversível ao longo de centenas a milhares de anos, diz o mais recente Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado no início do mês de agosto. Mesmo que haja reduções fortes e sustentadas nas emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa, os estragos já estão feitos.

A qualidade do ar pode melhorar rapidamente, mas pode levar de 20 a 30 anos para que as temperaturas globais se estabilizem. “O relatório projeta que nas próximas décadas as mudanças climáticas aumentarão em todas as regiões. Para 1,5 ° C de aquecimento global, haverá aumento das ondas de calor, estações quentes mais longas e estações frias mais curtas. A 2 ° C de aquecimento global, os extremos de calor atingiriam mais frequentemente os limites de tolerância críticos para a agricultura e saúde, revelou o estudo.”

Exemplo do que está acorrendo agora: “- As mudanças climáticas estão intensificando o ciclo da água. O que tem trazido chuvas mais intensas e inundações associadas, bem como secas mais intensas em muitas regiões. A mudança climática está afetando os padrões de precipitação. Em altas latitudes, é provável que a precipitação aumente, enquanto se prevê que diminua em grandes partes das regiões subtropicais. Esperam-se mudanças na precipitação das monções, que variam de acordo com a região.

As áreas costeiras verão o aumento contínuo do nível do mar ao longo do século 21, contribuindo para inundações costeiras mais frequentes e severas em áreas baixas e mais erosão.

Eventos extremos ao nível do mar, que ocorriam anteriormente uma vez a cada 100 anos, poderiam ocorrer todos os anos até o final deste século. O aquecimento adicional aumentará o degelo do permafrost e a perda da cobertura de neve sazonal, derretimento das geleiras e mantos de gelo e perda do gelo do mar Ártico no verão. Mudanças no oceano, incluindo aquecimento, ondas de calor marinhas mais frequentes, acidificação dos oceanos e redução dos níveis de oxigênio, foram claramente relacionadas à influência humana. Essas mudanças afetam tanto os ecossistemas oceânicos quanto as pessoas que deles dependem, e continuarão pelo menos até o final deste século.

Para as cidades, alguns aspectos da mudança climática podem ser amplificados, incluindo o calor (já que as áreas urbanas são geralmente mais quentes do que seus arredores), enchentes devido a eventos de forte precipitação e aumento do nível do mar nas cidades costeiras.

Beth Passos