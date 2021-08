Estrada Solidária: para arrecadar alimentos, PRF promove passeio ciclístico em Rio Branco

Nesta quinta-feira, dia 05 de agosto, às 19h, será realizado o primeiro passeio ciclístico solidário em prol da arrecadação de alimentos não perecíveis para a campanha Estrada Solidária realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O passeio é aberto a todos os ciclistas e terá como ponto de encontro e partida a Praça da Revolução, em frente ao Comando-Geral da Polícia Militar do Acre, no centro da cidade, e terá um trajeto de aproximadamente 12 km entre o primeiro e segundo distrito da capital.

No ponto de encontro haverá um posto de arrecadação de alimentos e a população e os atletas que quiserem poderão levar as suas doações ao local. Desta forma, a população estará colaborando com a campanha nacional da PRF que visa arrecadar alimentos para doação para instituições de assistência social do Acre cadastradas no programa nacional Pátria Solidária.

O passeio é organizado pelos grupos de ciclismo e tem participação da Federação Acreana de Ciclismo (FAC).