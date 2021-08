Estrelão tem uma dúvida e Galvez vai com força máxima

O técnico Irani de Almeida ganhou de última hora uma dúvida para escalar o Rio Branco para o confronto da noite desta quarta-feira (18) diante do Imperador Galvez.

O goleiro Elvis sentiu um problema muscular e passou a ser a dúvida para partida que será disputada no estádio Arena da Floresta, às 19h.

O técnico Iranir de Almeida para a partida não poderá contar com o lateral direito Peu, suspenso. Com isso, a opção para o lado direito da defesa estrelada será Cássio.

Na tarde desta terça-feira, no CT José de Melo, o técnico estrela Irani de Almeida fez os últimos ajuste na equipe e confirmou as entradas do atacante camaronês Fafá Hissendjy Efon e também do meia Gabriel Ceará, que estreou no segundo tempo da vitória sobre o Andirá.

O provável time estrelado para encarar o Galvez será: Elvis (Ramon); Cásio, Uberaba, Martony e Johnson; Jackson Mamude, Gabriel Ceará e Rabiola; Fafa e Matheus Nolasco.

Ciente que a partida pode colocar o clube no G-4, isso em caso de vitória, o técnico Irani de Almeida explicou para ge que o grupo de jogadores está motivado e consciente da importância de uma vitória no clássico desta quarta-feira.

Empate coloca o Galvez no G-4

Se o clássico nesta quarta-feira (18) é importante para o Rio Branco, não é diferente para o Galvez. O Imperador Galvez chega para a partida também querendo somar pontos para entrar no G-4.

Um empate não será um resultado totalmente ruim, pois o time do técnico Célio Ivan com o ponto somado pode chegar aos oito pontos ganhos e assumir a terceira posição na tabela de classificação pelos critérios técnicos, ao superar São Francisco e o Náuas no saldo de gols.

O atacante Alesson, após um problema muscular durante a partida contra o Penarol-AM, foi liberado pelo departamento médico e encara o Rio Branco.