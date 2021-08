Estudantes acreanos irão representar AC em fase nacional dos Jogos Escolares de Xadrez no RJ; saiba tudo!

15 ANOS DE SUCESSO

Syl Gadelha completa 15 anos como a bambambam da marca Gold Skill. Mas quem ganha presente são as goldianas que a partir deste mês até dezembro, serão surpreendidas com muitas novidades além dos super descontaços. Para começar, a partir deste sábado, 28, até o dia 11 de setembro, Syl, em todo seu estoque promove desconto de 30% a 50%. VOCÊ VAI PERDER?

ENXADRISTAS

Parabéns à Escola Anglo Acre que obteve a melhor pontuação na classificação geral dos Jogos Escolares, definindo os representantes do Estado que participam da fase nacional dos Jogos Escolares de Xadrez.

#Sucesso aos alunos Anglo, Bruno Gonçalves e Guilherme Pinho que representarão o Acre no naipe masculino, e meninas Luísa Luna e Ana Flávia Lavocat. Os quatro enxadristas, estão na fase final dos Jogos Escolares, que acontece no Rio de Janeiro-RJ, de 30 de outubro a 05 de novembro. (Fotos do Departamento de esportes do Acre)

Foi numa tarde de muita alegria e bate-papo descontraído, que as amigas Fátima Barreiros, Luciana Doimo, Roberta Lima, Chris Souza, Fabíola Pinheiro, esta colunista e Moises Alencastro, se reuniram e foram levar aquele abraço e parabenizar a advogada Marina Lavocat Barbosa Ernesto que completou años no último dia 20. Felicidades e muiiitas alegrias.

PROJETO BIOJOIAS

Na terça, 24, na Escola de Gastronomia, através do Programa Empreender para Crescer, a Secretaria de Turismo, em parceria com o Sebrae, Sejusp, Instituto Dom Moacyr, Instituto Socioeducativo e Iapen, lançou na terça, 24, o Projeto Acre, Estado da Biojoia.

#O projeto busca desenvolver habilidades para que as reeducandas se tornem artesãs e garantam o sustento de suas famílias. Excelente iniciativa.

HAPPY BIRTHDAY

Sábado, 28, é dia de festa para a arquiteta Jussara Fernandes Rodrigues, que completa idade nova e receberá, mais ainda, o carinho da família e amigos pela data. Tudo de bom!

CURSOS OFERTADOS

São 640 vagas, distribuídos entre os cursos superiores e técnicos de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos Escolares, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Agroecologia que o IFAC, disponibiliza para processos seletivos 2021/2.

#Atenção! As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de setembro e, os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo/. No endereço eletrônico também estão disponíveis os editais e quadro de vagas.

Em clima de o amor está no ar, Wilson Barbosa Neto e Fernanda Teixeira que comemoravam na quinta, no Mrs Jarude, aniversário de namoro.

2ºDOSE

Absurdo!!!! Chega a quase 68mil, o número de acreanos aptos a tomar a 2ª dose da vacina contra Covid-19 e que ainda não voltaram às unidades de Saúde para completar a imunização. Difícil entender o ser humano. Infelizmente!

Em noite de espetáculo Tonha, click dos amigos Gigi Hanan, Claudia Souza e Robertha Moura.