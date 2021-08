Estudo lista os principais sintomas da Covid-19 em vacinados

Pessoas vacinadas com as duas doses contra a Covid-19 também podem contrair a doença. Os sintomas, no entanto, são um pouco diferentes dos apresentados por pacientes que ainda não se imunizaram. Por isso, um levantamento conduzido pelo ZOE COVID Symptom Study listou quais são os sintomas mais prováveis em quem já tomou a segunda dose — ou sua primeira e única, no caso da Janssen.

Para chegar à lista, 1 milhão de moradores do Reino Unido informaram, por meio de um aplicativo, de que forma o corpo estava reagindo à infecção pelo novo coronavírus. Vale lembrar, no entanto, que o levantamento não distingue infectados pela cepa original e os que foram contaminados pela variante Delta.

De acordo com o estudo, os principais sintomas informados pelos não vacinados foram: dor de cabeça, dor de garganta, coriza, febre e tosse persistente. A perda de olfato ficou em nono lugar e a falta de ar apareceu na lanterna, na 30ª posição.

Já os vacinados com uma dose relataram sintomas que não eram tão comuns no início da pandemia, como coriza e espirros. Além de dor de garganta e tosse persistente. A febre, que já foi considerada como um dos principais indicadores da Covid-19, se tornou menos frequente nos parcialmente imunizados.