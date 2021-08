“Eu tenho dó do empresário acreano. São quase 3 anos de um Governo só lascando o empresariado”, lamenta Duarte

O Deputado Estadual, Roberto Duarte, usou a tribuna da Aleac, nesta quarta-feira (25), para sair novamente em defesa do empresariado acreano, principais geradores de emprego e renda no Estado do Acre.

O apelo de Duarte somou-se às diversas críticas de outros parlamentares acerca de um pregão presencial, pelo sistema de registro de preço, que será realizado pelo Governo do Acre, com objetivo de contratação de empresa para execução de obras de construções e reformas no valor de R$ 120 milhões.

Na oportunidade, o parlamentar lembrou da empresa Murano que, segundo ele, “pintava meio fio, construía prédios, fazia ramais e, se duvidasse, alugava até helicóptero para o Governo, levando milhões do nosso estado para empresas de fora”.

“São quase três anos de Governo só lascando o empresário acreano. Até quando vamos fazer isso com os nossos empresários, com a nossa população? Temos que lembrar ao Governo do Estado de que quem paga os impostos e gera emprego e renda são os empresários locais. Agora um registro de preços para a tão conhecida e tão falada república de Manaus. Têm dúvidas disso? Se tiverem, aguardem o resultado desse registro”, alertou Duarte.

O deputado ainda afirmou que vai aguardar e acompanhar o processo do pregão, para ver quantas empresas acreanas serão contempladas.