A partida do Campeonato Francês envolvendo Nice e Olympique de Marselha neste domingo teve uma batalha campal, envolvendo jogadores e torcedores.

A confusão começou no segundo tempo, quando alguns torcedores passaram a arremessar garrafas em campo. Ex-jogador do Flamengo, Gerson, participou da briga, trocando socos com um atleta do Nice.