Ex-secretário de Juventude da Prefeitura de Rio Branco se desfilia do PSB após 6 anos

O ex-gestor de políticas públicas para Juventude da Capital e presidente da Juventude do PSB no Acre, se desfilia do partido após 6 anos.

Ao ser questionado do porquê da mudança, Thiago demonstrou gratidão ao agora ex-partido: “Saio sem mágoas ou qualquer situação semelhante. O motivo da minha saída é para vislumbrar novos projetos na política, tendo em vista que o PSB decidiu seguir outros caminhos e respeito esta decisão”.

O destino do jovem de 24 anos, que também já foi candidato a deputado estadual em 2018, deverá ser o Democratas, do deputado federal Alan Rick.

“Sobre o destino: fico feliz por ser lembrado. Tenho uma admiração pelo deputado Alan Rick e também pelo governador Gladson Cameli e nunca escondi isso. Portanto, acho que já tenho no coração uma decisão e destino”. Finalizou