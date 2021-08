EXCLUSIVO: Gladson desiste de transferir aprovados da PM para os Bombeiros e quer fazer novo concurso

De acordo com fontes palacianas, o governador Gladson Cameli já decidiu o que vai fazer com os 125 candidatos do cadastro de reserva da Polícia Militar (PM), que seriam transferidos para o Corpo de Bombeiros.

Os aprovados serão convocados para a Polícia Militar, isso porque o chefe do executivo tem o interesse de abrir um novo concurso para o Corpo de Bombeiros, ainda nesse ano de 2021.

Para tornar oficial a decisão, o governo vai enviar na próxima semana o pedido à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que dará um parecer sobre o assunto.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o procurador João Paulo Setti e foi informada que o pedido ainda não chegou à PGE, mas que “o caminho natural seria a contração dos aprovados pelo órgão que deu origem ao concurso” – ou seja, a Polícia Militar.

Os veículos de comunicação do Estado noticiaram na última semana que Cameli iria encaminhar nos próximos dias um Projeto de Lei (PL) para inserir os aprovados no Corpo de Bombeiros.