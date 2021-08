Exclusivo: Jarude se coloca à disposição do MDB para concorrer ao governo; “Queremos ser protagonistas”

O vereador Emerson Jarude (MDB) disse com exclusividade à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (3), que já colocou seu nome à disposição do partido para concorrer a vaga de governador do Acre nas eleições de 2022.

A proposta foi feita pelo político no último encontro da executiva estadual que ocorreu ainda no mês de julho.

“Na ocasião, apresentei o meu nome e me coloquei à disposição para disputar a vaga de governador do Estado pelo MDB. A proposta foi bem avaliada pela maior parte dos membros. Vamos amadurecer essa ideia”, comentou o parlamentar.

“De um modo geral, queremos o MDB não como coadjuvante, mas como protagonista da luta por um Acre melhor”, continuou.

Sobre a relação do partido com a possível candidatura de Gladson Cameli (Progressista), Jarude explicou que o MDB segue na base do governador, mas esclarece que o partido tem como foco, também, o seu protagonismo no cenário político.

“Mesmo amadurecendo essa ideia, ainda fazemos parte da base do governo, mas estamos focados também no protagonismo”, finalizou.

Quando questionado sobre como surgiu o seu interesse pelo cargo de chefe do executivo, Emerson argumentou que todo político carrega essa vontade, nem que seja indiretamente, e que ela nasceu da sua disposição para cuidar da população.

“Todo político sonha com isso, de alguma forma. Como filho de professores, que foi ensinado desde muito cedo sobre cidadania e respeito ao próximo, a disposição para ajudar as pessoas sempre foi muito presente na minha vida, inclusive na minha carreira política. Recebemos e ouvimos inúmeras necessidades da população e queremos lutar por elas”, finalizou.