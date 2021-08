Extremos: 6 meses após cheia histórica, Sena enfrenta seca severa e Iaco atinge menor nível da história

Seis meses após a cheia histórica que atingiu 4,3 mil famílias e deixou 80% da cidade embaixo d’água em fevereiro deste ano, Sena Madureira registra mais um recorde tendo como protagonista o Rio Iaco. Desta vez, o manancial registra o menor nível desde 1997, ano em que começou a ser monitorado.

Nesta sexta-feira (20), o rio chegou a marca de 80 centímetros. Segundo o tenente Freitas Filho, do Corpo de Bombeiros do Acre, a situação é crítica no terceiro maior município do Acre.

A situação é preocupante, já que apesar de viver um período crítico da estiagem, o pico só deve ser atingido em setembro, ou seja, o manancial deve continuar baixando.