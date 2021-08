Fã invade palco de Gusttavo Lima e reação do cantor surpreende; veja foto

Thais Victorello, correspondente internacional da coluna Leo Dias, acompanhou de perto a gravação do Buteco in Boston e até perdeu as contas de quantos fãs emocionados invadiram o palco do show de Gusttavo Lima.

Mas um deles chamou a atenção, um fã conseguiu driblar a segurança e surpreender o cantor com um abraço. A reação do Embaixador foi inusitada isto porque o cantor não só retribuiu o carinho como o convidou para, como ele mesmo diz, “beber uma”. Sim, ali, no meio do palco. Em outro momento, o sertanejo convidou uma pessoa com necessidades especiais para subir ao palco e cantar com ele.