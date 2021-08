Fagner Calegário diz que centros esportivos do Acre viraram redutos para faccionados: “Tudo abandonado”

O deputado Fagner Calegário (Podemos) denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (25), o abandono nos Centros de Integração Esportiva para Comunidade (CIEC) localizados nos bairros de Rio Branco, segundo Calegário, os centros estão servindo de local de encontro para faccionados.

O parlamentar pede que o Governo do Estado revitalize os espaços que deveriam ser usados para ser um opção aos jovens na vida fora do crime e não ao contrário. “Servem como esconderijos para faccionados, onde era para serem desenvolvidos projetos para estes jovens está servindo como reduto para reuniões de faccionados”, dispara.

O deputado pediu que o poder público olhe com mais carinho e responsabilidade para os jovens nas comunidades.

“Precisamos olhar para estas comunidades, para estes centros culturais. No CIEC do Conjunto Buritis, por exemplo, tem pista de skate, quadra de grama e poliesportivas e tá tudo abandonado, até ar condicionado foi levado. Não tem água para as crianças beberem”, denunciou.