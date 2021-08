“Falta boa vontade para convocar”, diz Duarte, em crítica a Gladson, sobre cadastro de reserva da PC

O deputado Roberto Duarte voltou a criticar o governador Gladson Cameli por conta das polêmicas envolvendo os aprovados no concurso da Polícia Civil, que aguardam convocação há alguns anos.

O governador havia dito na semana passada que não existe cadastro de reserva no concurso, mas foi advertido pelo parlamentar. Duarte explicou que o governo pode contratar os aprovados, mas falta “boa vontade”.

“As questões jurídicas estão bem definidas no edital que é a lei do concurso, bem como ainda, na nossa jurisprudência. A questão financeira/orçamentária também está muito clara e cristalina com relação a essa questão”, disse Duarte.

O deputado disse que Cameli assinou um termo de compromisso com a classe e que o correto seria honrá-lo.

“O que falta é a vontade do governador de cumprir com o termo de compromisso que ele assinou e com as inúmeras vez que prometeu e deu sua palavra para todos do cadastro de reserva da polícia civil”, finalizou.

Gladson já se posicionou sobre o assunto e argumentou que não pode ir contra o que dizem os órgãos de controle e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).