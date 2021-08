O fotógrafo cearense radicado no Acre, Adonay Souza, está passando por um momento difícil: um tratamento contra um câncer de fígado.

Com um tratamento caro, familiares e amigos resolveram fazer um campanha na internet para comprar medicamentos, suplementos e fraudas para o fotógrafo.

As doações podem ser feitas via PIX, através da chave (68) 999994646. Os depósitos serão feitos na conta do filho do fotógrafo, Rodrigo Pluma.