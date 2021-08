Feirantes reclamam e vereador cobra reabertura de banheiro público, em Sena Madureira

O vereador José Costa (PTB), está cobrando da Prefeitura de Sena Madureira a reabertura do banheiro público da Feira Livre dos colonos. Segundo ele, o local se encontra praticamente abandonado.

Os feirantes, mototaxistas e outras pessoas que trabalham todos os dias naquela região estão reclamando, pois não tem um local adequado para utilizar em caso de necessidade. “Na parte de trás do banheiro a situação é de abandono. As pessoas estão fazendo suas necessidades atrás do banheiro já que o mesmo está fechado há dias. É um total desrespeito aos trabalhadores”, disse o vereador.

José Costa adiantou que encaminhará um ofício ao prefeito reivindicando as devidas providências.