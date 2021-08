Felipe Neto testa positivo para a Covid-19 e desabafa sobre estado de saúde

Felipe Neto preocupou os fãs ao revelar que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

Nesta terça-feira, 11 de agosto, Felipe Neto, que alega que sua última ‘quebra de isolamento’ desde dezembro, foi apenas para tomar a vacina contra a Covid-19, anunciou que está com a doença.

“Infelizmente estou com Covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares”, contou o youtuber em rede social.

Além disso, em seu desabafo, o famoso garantiu estar bem e tranquilizou os fãs. Isso porque, ele revelou estar assintomático e que a sua namorada, Bruna Gomes, que se vacinou ontem (10/08), ficará em isolamento.

“Eu estou assintomático, não estou sentindo nada nesse momento. Vou fazer o que o protocolo diz, beber muitos líquidos e, se tiver algum sintoma, tratar os sintomas. Já estou em contato com meu médico”, finalizou Felipe Neto.

Os insultos dados por Bolsonaro à repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, da Globo continuam rendendo. Isso porque a repercussão na internet não para e mais e mais anônimos e artistas se manifestam. Agora, foi a vez de Felipe Neto entrar na polêmica.

A princípio, indignado com a postura de Bolsonaro, o youtuber atacou Bolsonaro com um questionamento. Isso porque o youtuber chegou a dizer que o presidente “late” apenas pra cima apenas de mulheres.

De antemão, no seu Twitter, o youtuber questionou seus seguidores: “Já reparam que o Bolsonaro só cresce e late pra cima de mulher?”. Em seguida, um seguidor complementou: “Somente. Maria do Rosário, Miriam e tantas outras. Me desespero cada vez que converso com uma mulher que apoia o presidente. Não faz sentido”.

Logo após, indignado o youtuber anunciou em suas redes sociais o lançamento de um projeto jurídico junto a quatro escritórios de advocacia. Segundo Felipe Neto, trata-se de atendimento gratuito em defesa da liberdade de expressão.

Em posts nas redes sociais, Felipe Neto anunciou: “Ninguém ficará sem defesa caso seja vítima de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. Um povo jamais deve temer o seu governo. O governo é que deve temer seu povo.