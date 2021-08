Filha de Gugu tem fotos íntimas com o namorado expostas e ela se manifesta

A filha do apresentador Gugu Liberato, Marina Liberato, completou 1 ano de namoro com Felipe Lessa, nesta quinta-feira, 12 de agosto. Sendo assim, a adolescente, usou suas redes sociais para declarar o seu amor ao bonitão, e o chama-lo de especial.

Dessa forma, Marina Liberato abriu a intimidade e pulicou um álbum de fotos com o namorado Felipe Lessa. Na legenda da publicação a herdeira de Gugu Liberato, destacou o primeiro ano de namoro com o jovem, e destaca que junto dele conseguiu criar diversas memórias especiais.

“No dia 11 de agosto de 2020 eu passei a ser sua namorada e nada melhor do que isso poderia ter acontecido. Passei 1 ano ao lado de uma pessoa muito especial para mim. Os melhores 365 dias da minha vida criando memórias inesquecíveis. Muito obrigada por me fazer feliz e me amar tanto todos os dias. Por me valorizar e me dar muito carinho. Que a gente tenha muitos anos pela frente. Eu te amo para sempre, minha vidinha”, escreveu ela.

Nas imagens divulgadas os dois jovens surgem juntinhos e em diversos momentos durante os 12 meses de união. A irmã de Sofia e João Augusto, sempre mostrou o lado do romântico, e quando pode, faz surpresas para o namorado Felipe Lessa.

Recentemente, a Marina Liberato fez uma grande surpresa para o namorado na mansão do apresentador Gugu. Na casa do artista falecido, a filho do comunicador, usou o cinema da residência para decorar e assistir junto com ele um filme. Ela publicou um vídeo com detalhes neste final de semana e explicou que precisou se dedicar.

Dessa forma, no vídeo ela destacou. “Oi gente, eu fiquei sumidinha por hoje porque eu estava fazendo a surpresa pro Felipe de um ano de namoro. Mas ele tá aqui agora, eu já fiz a surpresa lógico. A gente gravou o processo para fazer a surpresa, tá assim eu coloquei balões, dei uma prancha de presente para ele, escrevi ali feliz um ano e coloquei um videozinho na tv, eu vou mostrar tudo pra vocês e ficou o máximo! Você gostou?”. E Felipe respondeu prontamente: “Eu amei!”.