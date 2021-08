Filha de Silvio Santos interrompe programa e anuncia trágica morte de ator da Globo: “Meu Deus!”

Matinal do SBT, o Vem Pra Cá com Patricia Abravanel confirmou a morte de Tarcísio Meira (1935-2021), ex-contratado da Globo, quase 20 minutos antes do anúncio de Fátima Bernardes no Encontro na manhã desta quinta-feira (12).

A emissora de Silvio Santos deu a notícia por volta das 10h55, enquanto a antiga casa do artista comunicou a perda às 11h13.

Patricia foi interrompida pela chamada ao vivo de Darlisson Dutra, que anunciou a fatalidade confirmada por um familiar de Meira. Os apresentadores do SBT lamentaram o acontecimento.

Neste momento, o Encontro estava em seu intervalo, mas a morte não foi anunciada por Fátima imediatamente após a volta do programa. A titular do matinal apresentou uma merchan e, em seguida, recebeu o campeão olímpico Isaquias Queiroz para uma entrevista.

Foi no meio da conversa com o atleta que Fátima recebeu de sua produção a informação sobre a morte de Tarcísio e precisou interrompê-la para a exibição de uma reportagem especial sobre o ator.

Ao final do vídeo, a jornalista chamou de volta Ary Fontoura, que já havia entrado ao vivo por chamada de vídeo para comentar a morte de Paulo José (1937-2021), que aconteceu na noite de quarta-feira (11). O veterano da Globo lamentou ambas as perdas e se emocionou ao falar de Tarcísio, que perdeu seu contrato com a emissora no ano passado.

O ator morreu aos 85 anos em decorrência da Covid-19 nesta quinta-feira (12). O ator estava intubado desde 6 de agosto, quando deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, ao lado de Glória Menezes, que também passou por tratamento contra a doença.

A informação da morte foi confirmada pelo assessor do artista ao Notícias da TV. Meira estava hospitalizado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade médica e recebeu tratamento de diálise contínua. Já a atriz teve apenas sintomas leves e apresentou evolução no quadro clínico.

O casal recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus em abril. No entanto, o estado do veterano se agravou. Meira já teve uma infecção pulmonar, que acarretou na saída da novela Orgulho e Paixão (2018), seu último trabalho na Globo.

Confira abaixo os dois anúncios:

Urgente: morre Tarcisio Meira devido a complicações da Covid-19 #VemPraCá pic.twitter.com/3UT9nvVKyX — Vem Pra Cá (@vempraca) August 12, 2021