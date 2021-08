Filho de Anderson Silva vence em estreia no kickboxing com nocaute relâmpago; veja

Kalyl Silva mostrou que as artes marciais estão no sangue da família. Filho de Anderson Silva, um dos principais nomes da história do MMA e ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, fez sua estreia no kickboxing e lembrou os tempos áureos do seu pai.

Na última sexta-feira (13), o jovem de 22 anos nocauteou Anthony Reynaga com apenas cinco segundos de combate (clique aqui ou veja abaixo), em evento que aconteceu na Califórnia (EUA).

Logo no início do embate, o brasileiro acertou um chute potente no corpo do adversário que o derrubou e obrigou que o árbitro colocasse um ponto final na luta.

Vale destacar que Kalyl não é o único da família que seguiu os passos de ‘Spider’ nas artes marciais. Seu irmão Gabriel Silva também atua no kickboxing e já tem duas vitórias e dois cinturões nas únicas apresentações que fez até o momento na modalidade.

Se os filhos estão fazendo sucesso, Anderson Silva também não quer ficar de fora disso. Em junho deste ano o brasileiro estreou internacionalmente no boxe profissional com uma vitória sobre Julio Cesar Chavez Jr.

Embalado com o resultado positivo, o ex-Ultimate volta ao ringue no dia 11 de setembro, em confronto diante de Tito Ortiz, que também será disputado sob as regras da nobre arte.