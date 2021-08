Fim da linha: Acusado de desferir terçadada na própria esposa é capturado pela PM de Sena

Policiais Militares de Sena Madureira capturaram por volta das 19:25 horas de sábado (7), o nacional Clemildo Cananéia da Silva que se encontrava na região da Praça 25 de setembro, região central da cidade. Há dias ele vinha sendo procurado.

De acordo com a polícia, Clemildo tinha cortado, em datas anteriores, a tornozeleira eletrônica e se evadido do sistema prisional. Além disso, o mesmo tentou contra a vida de sua própria companheira – uma jovem de 16 anos de idade que foi atingida com uma terçadada no joelho.

Após receber voz de prisão, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe, sendo recambiado em seguida para o presídio Evaristo de Moraes.