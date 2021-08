Fim da linha? Demian Maia é retirado de ranking do UFC em nova atualização

Ao que tudo indica, Demian Maia não faz mais parte do plantel de atletas do UFC. Aos 43 anos, o lutador paulista viu seu nome ser retirado do ranking dos meio-médios (77 kg) na atualização desta terça-feira (24), mudança que deve significar seu desligamento da organização.

Demian encerrou seu último contrato com duas derrotas seguidas no evento, diante de Gilbert ‘Durinho’ e Belal Muhammad, e passou a negociar uma possível luta de despedida do octógono. No entanto, após 33 combates no evento, sua caminhada no UFC parece ter chegado ao fim.

Dentre seus maiores feitos, Demian, que disputou o cinturão tanto dos médios (84 kg) quanto dos meio-médios, é o segundo lutador com mais vitórias na história do evento, com 22 – uma atrás do líder Donald Cerrone. Além disso, ele também ocupa a segunda posição na lista dos maiores finalizadores do UFC.

Com 11 triunfos no quesito, Demian perde apenas para Charles Do Bronx, campeão dos pesos-leves (70 kg), que coleciona 14. Na terceira posição, Royce Gracie, vencedor dos primeiros torneios do UFC, surge com dez.