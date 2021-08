Fim de semana será de calor intenso e muita fumaça; vem frio por aí, avisa Friale

Neste fim de semana, o calor intenso vai predominar em todo o Acre, com possibilidade de novos recordes do ano.

As menores temperaturas, antes do Sol nascer, ficarão situadas entre 19 e 21ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e entre 20 e 23ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

Já, as temperaturas máximas, no início da tarde, vão oscilar entre 34 e 38ºC, em todos os municípios acreanos.

PODE CHOVER, COM TEMPORAIS

Mesmo o calor intenso deste fim de semana, poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais, não se descartando a possibilidade de temporais isolados em qualquer município do Acre, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá.

No entanto, é neste sábado (21/8/2021), que a probabilidade de chuvas é maior.

FUMAÇA NÃO DÁ TRÉGUAS

Neste fim de semana, a fumaça de queimadas vai continuar predominando em Rio Branco e na maior parte do Acre.

A maior parte desta fumaça é consequência das queimadas em Rondônia, no sul do Amazonas e no centro e oeste do Acre. Assim, os ventos que de lá sopram transportam esta poluição atmosférica até Rio Branco deixando o ar desagradável para respirar e as paisagens azuladas, com céu cinzento.

FRIO POLAR À VISTA!

Como temos anunciado, antes do fim deste mês de agosto, mais uma onda de frio polar deverá chegar ao Acre.

Nesta segunda-feira (23/8/2021), por volta das 12h (horário de Rio Branco), publicaremos informações precisas sobre a intensidade, a abrangência e a data exata da chegada de mais esta incursão de ar polar.

DIAS QUENTES, MAS BASTANTE VENTILADOS, NA PRÓXIMA SEMANA

A partir da próxima segunda-feira, até por volta da quarta-feira, no Acre, principalmente, no leste e no sul do estado, os dias estarão bastante ventilados, com rajadas de vento frequentes, tendo em vista a formação de um centro de baixíssima pressão atmosférica no norte da Argentina, para onde convergem os ventos do sul da Amazônia Ocidental.

Assim, os dias estarão quentes, mas com ventos intensos da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, em todo o Acre.