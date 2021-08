Fim do home office no AC, pane em avião, ameaça de faccionado a secretário e outras; veja as mais lidas

Não deu tempo de se informar sobre tudo o que aconteceu durante a semana? Nós podemos te ajudar!

Na nossa retrospectiva semanal, você confere todas as notícias que mais repercutiram nas mais variadas categorias.

SEGUNDA-FEIRA

Urgente: avião com gestores de Gladson sofre pane e faz pouso forçado; veja o vídeo

A secretária de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, compartilhou um vídeo em seu Instagram comentando uma situação nada agradável em sua ida para o município de Cruzeiro do Sul para cumprir agenda pela secretaria de Estado nesta segunda-feira. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“O satanás não tem poder sobre a minha vida”, diz Frank Lima após ‘faccionado’ lhe ameaçar de morte

O Secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, se pronunciou através de mensagens em um grupo privado acerca de uma notícia que circula nas redes sociais e veículos de imprensa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Vídeo: Homem corta a própria garganta; caso choca comunidade de Capixaba

Um homem conhecido por “Marquinhos” cometeu uma fatalidade há pouco, no Bairro Conquista, no município de Capixaba. O rapaz de aproximadamente 28 anos seria dependente químico. No vídeo, ele aparece com um terçado em punho, realizando cortes em seu pescoço. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

VÍDEO: Sentado no chão e com terceirizados em volta, Gladson cobra pagamentos: “Está sobrando só pro meu rabo!”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o governador Gladson Cameli (Progressistas) sentado no chão, realizando chamadas telefônicas para membros de sua equipe para tirar satisfações sobre o não pagamento de funcionários terceirizados da empresa Maia & Pimentel. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Conheça a acreana apontada como pivô da separação de Marcelo Bimbi e Nicole Bahls; confira tudo

De acordo com o colunista do site Metrópoles, Leo Dias, a acreana Maryllia Gabriela foi o pivô da separação do modelo acreano Marcelo Bimbi e da apresentadora e modelo Nicole Bahls. Em sua coluna postada na noite desta terça-feira (27), Leo Dias afirma que Marcelo teria traído Nicole com a acreana Maryllia na sua vinda ao Acre no dia 3 de julho. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Novo escândalo: mais um secretário de Bocalom é acusado de assédio e caso vai parar na delegacia

Menos de um mês após o primeiro grande escândalo de sua gestão, quando seu secretário de Saúde, Frank Lima, foi acusado de assédio sexual, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom enfrenta mais uma denuncia de assédio no seu alto escalão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: Incêndio é registrado no Manoel Julião; moradores ficam em choque

Vídeos enviados ao ContilNet mostram um prédio comercial, localizado no Bairro Manoel Julião, na capital Rio Branco, sendo tomado por chamas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Usuária de drogas é morta após ser espancada por vários dias, em Rio Branco

Dileuza Aparecida de Jesus Facundes, de 30 anos, morreu após ser agredida por golpes de ripa e de chutes na noite de quarta-feira (28), na rua Elzo Rodrigues, no bairro Eldorado, parte alta da cidade de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Família ‘desaparece’ no Ecoville; Polícia é acionada e membros são encontrados em fazenda no interior do AC

Uma família composta por um casal e uma criança foi dada como desaparecida na noite desta quinta-feira (29), em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Governo encerra home office e órgãos voltam ao atendimento ao público nesta segunda; veja como fica

O governador Gladson Cameli lançou um decreto na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30) encerrando as atividades remotas para funcionários públicos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.