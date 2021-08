Flagrante: Servidor rouba combustível de veículo em Epitaciolândia e pacientes deixam de ser transportados

Deu entrada no sistema prisional do Estado, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (25), um funcionário público lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia acusado por um crime absurdo: ele roubava o combustível da ambulância da cidade, o único meio de transporte de pacientes, inclusive com covid-19, para o sistema hospitalar em Rio Branco.

O servidor foi identificado pelas iniciais M.J.d.S e foi preso em flagrante pelo delegado Ricardo Castro, pelo desvio do combustível. Ele foi surpreendido quando retirava o combustível do tanque do veículo. Quando os agentes se dirigiram a casa do acusado, foram localizados vários galões com combustível armazenados na residência, assim foram encontrados também os materiais com os quais ele conseguia furtar o produto.

O acusado foi detido em flagrante delito e conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e ficou detido, sendo posteriormente disponibilizado ao Judiciário para ser encaminhado a Rio Branco.

Há informações de que, em vários casos de socorro a pacientes que precisavam e atendimento em Rio Branco, a ambulância deixou de se deslocar por falta de combustível. A polícia acredita que a prática do crime é antiga e agora investiga para saber quem era o comprador do combustível roubado.