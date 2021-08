Flamengo goleia o Olimpia no Paraguai e dá passo importante rumo às semifinais da Libertadores

Resumão

O Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1, no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, na noite desta quarta-feira, e deu um passo importante rumo à vaga na semifinal da Libertadores em um jogo marcado por uma lesão grave do argentino Salazar e uma intervenção importante do VAR. Os gols rubro-negros foram marcados por Arrasceta, após passe de Bruno Henrique, e Gabigol – um cobrando pênalti e outro com chute de dentro da pequena área. Nos minutos finais, Vitinho ainda ampliou. O gol paraguaio foi marcado por Iván Torres, quando o time do técnico Renato Gaúcho ainda vencia por 2 a 0.

Como fica?