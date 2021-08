Flamengo nega compra de percentual e renovação de Arrascaeta não avança

E a torcida do Flamengo segue apreensiva na espera de uma conclusão para novela da renovação de De Arrascaeta. Nesta sexta-feira (13/8), jogador e clube se reuniram em busca de um acordo, o que acabou não ocorrendo. Segundo informações publicada no “GE”, a compra de 25% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao Defensor, do Uruguai, é o ponto que está impedindo a conclusão da negociação.

Ainda de acordo com a publicação, o reajuste salarial do jogador é um ponto já acordado por todas as partes. No entanto, o investimento de mais de 5 milhões de euros para a compra dos direitos não tem a mesma aceitação por parte da diretoria Rubro-Negra. Leia a matéria completa METRÓPOLES, clique AQUI!