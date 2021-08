Flamengo vacina jogadores e funcionários em desembarque no Rio

Depois de sofrer com uma série de desfalques por conta da covid, o Flamengo imunizou parte dos jogadores e funcionários que ainda não tinham tomado a primeira dose. A ação ocorreu no aeroporto do Galeão na madrugada desta quinta-feira (19/8) após a goleada contra o Olímpia, em Brasília, por 5 x 1. A informação foi divulgada no portal “GE”.

A vacina foi aplicada nos integrantes da comissão que ainda não tinham se imunizado. O clube solicitou as doses para a Secretaria Estadual de Saúde após a fase de vacinação para as pessoas de até 18 anos no Rio de Janeiro. A pasta atendeu ao pedido e montou um esquema para aplicar as doses após o desembarque. O clube afirmou que, por conta da rotina de jogos e viagens, alguns atletas e membros da comissão técnica haviam perdido o prazo para receberem a dose da vacina contra a covid. O Rubro-Negro destacou ainda que a maioria de seus atletas já tinham se vacinado nas datas estabelecidas pela Secretaria de Saúde. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!