Fluminense faz o mínimo e avança às quartas de final da Libertadores

O Fluminense recebeu o Cerro Porteño em jogo atrasado das oitavas de final da Libertadores e confirmou vaga nas quartas, ao vencer por 1 x 0, com gol de Fred, somando 3 x 0 no agregado.

Agora, na próxima fase, o Tricolor mede forças com o Barcelona de Guayaquil por um lugar na semifinal da copa continental.

O jogo

Após um início de jogo equilibrado, o Fluminense abriu o placar aos 23 minutos, com Fred batendo pênalti mandando goleiro pra um lado e bola para o outro.

Depois disso, o Cerro Porteño tentou correr atrás do prejuízo de qualquer forma. O resultado parcial dava a classificação para o Tricolor, com 3 x 0 no placar agregado.

O volante Villasanti e o atacante ex-Corinthians Boselli ameaçaram o gol defendido por Marcos Felipe, e por pouco não conseguiram o empate.

O gol fez com que o Fluminense recuasse, na intenção de administrar o desfecho que já era um sucesso para os cariocas.

Na volta do intervalo, o clube paraguaio manteve o mesmo ritmo no ataque e dominando a posse de bola, também.

Houve chances de gols de ambos os lados, mas nenhuma boa o bastante para balançar as redes e alterar o resultado.