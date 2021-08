“Foi uma excelente aquisição do governo e um acerto do governador”, diz empresário sobre Cirleudo Alencar

A mexida do governador Gladson Cameli no tabuleiro do seu secretariado, remanejando o engenheiro Ítalo Medeiros para a secretaria de Governo e colocando em seu lugar o senamadureirense Cirleudo Alencar na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), foi uma jogada de mestre. Pelo menos esta é a opinião de quem entende do assunto, como os empresários Cril Pontes e Francisco Salomão, ambos bem sucedidos do setor da construção civil e o último, ex-preidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

“Cirleudo, em 30 dias já fez muita coisa. Sempre atende todo mundo e está resolvendo todos os problemas de obras antigas do Depasa”, disse Cril Pontes. “Ele mantém boa relação técnica com o setor da construção civil”, acrescentou.

Francisco Salomão registrou que, depois da chegada de Cirleudo Alencar na Seinfra, o setor da construção civil deu uma alavancada. “O nosso Estado depende muito da construção civil e, através do mandato do senador Márcio Bittar e do governo, conseguiu muitos recursos. Mas esses recursos, para gerar trabalho, gerar renda e emprego, dependem muito da execução. E o Estado tinha muitas dificuldades para a execução porque os secretários anteriores tinham uma certa dificuldade”, disse Salomão.

“O Cirleudo, apesar de pouco tempo no cargo, deu uma outra dinâmica para o setor. As coisas vêm acontecendo com muito mais rapidez, fluindo com mais energia e resolvendo tudo o que tem que ser resolvido. No meu ponto de vista, foi uma excelente aquisição do governo e um acerto do governador em colocar este técnico lá na Seinfra”, disse o empresário.

Os elogios ao secretário surgiram durante reunião do setor privado da área de construção civil com o senador Márcio Bittar, na tarde da última quarta-feira (4). Márcio Bittar disse, na reunião, que com a ação de secretários que se caracterizam pela disposição e compromisso com o serviço público, “dá gosto lutar em Brasília pelo envio de verbas ao Estado”.