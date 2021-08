Forças de Segurança prendem quarteto suspeito de participação no homicídio de comerciante boliviana

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), juntamente com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu na tarde deste domingo, 08 de agosto, quatro pessoas suspeitas de participação na morte de uma comerciante boliviana, ocorrido no último dia 04 de agosto. As prisões ocorreram no bairro Satel, em Epitaciolândia.

Após levantamento pelo Setor de Inteligência, de que integrantes de uma organização criminosa estariam reunidos em um imóvel, possivelmente armados, as equipes policiais se deslocaram ao endereço. Na chegada das guarnições, os suspeitos tentaram empreender fuga, mas foram detidos. Na busca, foi encontrada em uma mochila que estava com eles, uma pistola com 14 munições.

Um dos detidos, após consulta criminal, constatou-se que possuía um mandado em aberto. Após conversas com as guarnições, dois dos quatro presos informaram serem de Rio Branco e estarem na região de fronteira a mando da organização criminosa e que o crime, ocorrido na fronteira, seria determinação de uma liderança do grupo.

Os quatro foram presos e encaminhados à Delegacia da cidade de Epitaciolândia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.