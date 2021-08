FOTOS: Em parceria com Ufac, 7º BEC realiza obras e implanta novo acesso ao Parque Zoobotânico

Rio Branco (AC) – O 7º Batalhão de Engenharia de Construção deu início ao Plano de Trabalho celebrado entre a Universidade Federal do Acre (UFAC) e a Diretoria de Obras de Cooperação (DOC).

A referida operação prevê a implantação de uma via de acesso ao Parque Zoobotânico do Campus e o estacionamento do Bloco do Curso de Educação Física. Durante a obra serão executados serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização.

A implantação da via trará mais segurança e facilitará o acesso dos usuários ao Parque Zoobotânico que, atualmente, é feito pela parte externa da Universidade, além de contribuir para o adestramento dos quadros do 7º BEC nas atividades inerentes a Arma de Engenharia do Exército Brasileiro.

Fotos: Assessoria de Comunicação