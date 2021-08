FOTOS: Moradores conseguem conter incêndio nas proximidades do Ifac, em Sena

Mais um foco de incêndio foi registrado em Sena Madureira na tarde desta quarta-feira (4) e por pouco as chamas não atingiram algumas residências. A ocorrência foi processada nas proximidades do Ifac, região do Bairro Eugênio Areal.

O fogo teria começado, segundo populares, em um terreno baldio, se espalhando rapidamente para outros locais. “Passamos um grande sufoco diante desse incêndio. Ainda bem que os moradores agiram rápido e, mesmo diante de algumas dificuldades, evitar um prejuízo maior”, comentou Antônia Lúcia, moradora do local.

Essa não é a primeira vez que incêndios são verificados nas proximidades do Ifac. Há cerca de duas semanas, uma grande área de vegetação foi consumida pelo fogo. Ninguém ficou ferido.