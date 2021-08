AC registra sensação de 41°C nesta quarta; Friale diz que calor antecede temporais e chegada de frio polar

Rio Branco registrou na tarde desta quarta-feira (25) níveis de calor que ainda não tinham sido registrados neste ano.

Às 14 horas o aplicativo do clima tempo informava 38°C com sensação térmica de 41.1°C.

Segundo o pesquisador Davi Friale, a quinta-feira (26) poderá ser ainda mais quente e o calor excessivo antecede a chegada de uma fraca onda de frio polar.

“Chegará nesta sexta-feira (27), com ventos da direção sudeste, mudando o tempo no Acre. Não haverá frio, mas a temperatura diminuirá sensivelmente, principalmente durante a noite, amenizando o calor dos últimos dias. Este friozinho polar deverá registrar mínimas, que ocorrem antes do Sol nascer, entre 18 e 20ºC”, explicou.

Ainda segundo Friale, a partir de amanhã ocorrerão chuvas diárias até, pelo menos, a primeira semana de setembro.

“Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, entre esta quinta-feira e o próximo domingo”.