Frios mais intensos devem chegar ao AC nos próximos dias com quedas bruscas de temperatura; veja a previsão

O pesquisador Davi Friale publicou nesta segunda-feira (2) uma previsão do tempo para os próximos dias no Acre.

“Primeira semana de agosto terá tempo muito seco, dias ensolarados e quentes e noites estreladas e frias, com mínimas entre 14 e 18ºC e umidade relativa do ar, durante as tardes, abaixo de 30%”, escreveu o mago.

Friale estima que não deve chover em todo Estado pelo menos até o próximo dia 8 de agosto.

“O ar seco, que continua chegando, não permite a entrada de umidade do oceano Atlântico Norte, origem das chuvas no Acre”, destacou.

Sobre a chegada de novas frente frias durante o mês de agosto, o pesquisador apontou que a temperatura deve cair de forma brusca e acentuada.

“Novas ondas de frio deverão atingir o Acre neste mês de agosto, derrubando brusca e acentuadamente a temperatura”, finalizou.