Funcionário de farmácia segue bandido após roubo e polícia o encontra escondido em árvore

Um homem de 30 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (23), no bairro Santo Amaro, em Campo Grande, suspeito de assaltar uma farmácia momentos antes. Um funcionário do comércio o seguiu e a Polícia Militar (PM) o encontrou escondido em cima de uma árvore.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois bandidos entraram na farmácia e roubaram dinheiro do caixa. Um funcionário do comércio seguiu um dos suspeitos e avisou a polícia do local onde ele teria se escondido.

Os policiais cercaram o terreno onde o suspeito estava e o encontraram escondido em cima de uma árvore. Ele acatou a ordem para descer, confessou o roubo e entregou o dinheiro. Falou ainda que o outro envolvido havia fugido. O assaltante foi então preso.