Funcionários do Igesac usam tribuna da Aleac e pressionam deputados

Servidores do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), mais de 900 pessoas, estão reunidos com deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), debatendo, nesta quarta-feira (18), o projeto de autoria do Governo do Estado que propõe o fim do órgão.

O Igesac é o que sobrou do Instituto Pro-Saúde, que mudou de nome e assimilou os servidores que agora estão ameaçados de demissão.

Os sindicalistas estão tendo direito a usar a tribuna da Aleac.

A reunião será a balizadora para que cada deputado tomará mediante a fala de cada setor do Igesac. “Devemos sempre buscar a melhor maneira para solucionar este problema é que não cause prejuízo em nenhuma das partes”, disse o deputado e Médici Jenilson Leite, aliado dos servidores ameaçados de demissão.

O deputado e líder do Governo na Aleac, Pedro Longo (PV), defendeu que o projeto seja devolvido ao Governo para que seja debatido os pontos nos quais os servidores têm dúvidas. A tendência é que a proposta não seja votada pelos deputados.