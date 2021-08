O Flamengo goleou o Olimpia nessa quarta-feira (11/8) no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em um episódio lamentável, a torcida do time do Paraguai cometeu injúria racial contra os jogadores do time brasileiro.

No desembarque no Rio de Janeiro, o atacante Gabigol disse que também foi vítima dos insultos e criticou a conivência da Conmebol.