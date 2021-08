Galo: Luiz Miller nega agressão na Casa do Atleta

Penúltimo colocado na tabela geral de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D e vice-líder do Campeonato Acreano 2021, o Atlético Acreano vira a chave e foca suas atenções para a partida desta quarta-feira (25) diante do São Francisco, às 17h, no estádio Arena da Floresta.

O Galo Carijó chega para a partida com ares carregados. O goleiro Luiz Miller foi acusado nos bastidores de agressão aos jogadores Vitinho e Lourenço.

O arqueiro negou os fatos e disse que não houve nenhuma agressão física, apenas um discursão normal de trabalho como ocorre em todo ambiente de clube.

“Não houve agressão física nenhuma. Estão querendo tirar foco da nossa ascensão no estadual”, comentou o goleiro.

Caso o goleiro seja afastado do compromisso pela comissão-técnica, o reserva Tião será efetivado como titular para confronto diante do São Francisco.

Nesta temporada do Campeonato Acreano 2021, o Atlético ainda não sofreu nenhum gol. A defesa celeste está há cinco jogos invicta (todas elas com o goleiro Luiz Miller na posição de titular).

São Francisco tenta retornar ao G-4 diante do Galo Carijó

Após dois jogos sem vitórias e a queda de posição na tabela de classificação do Campeonato Acreano 2021, o São Francisco busca recuperação na competição na tarde e noite desta quarta-feira (25), na Arena da Floresta, contra o Atlético-AC.

O treinador Elias Alves para a partida contra o Galo Carijó terá cinco baixas. A lista começa pelo goleiro Leandro.

O atleta foi liberado para resolver problemas particulares e abre espaço para a estreia do goleiro Weverton.

Os meias Alysson e Lucas Malta e o atacante Davi, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, aumentam a lista de baixas no time católico.

O quinto e último desfalque será o volante Geovani, esse poupado pelo departamento médico do clube.

Em conversa com a equipe do ge, o técnico Elias Alves não esconde que as ausências serão sentidas e não somente pela qualidade dos atletas, mas também pela postura tática adotada pela equipe.

Elias explicou que as ausências o forçaram a realizar mudança na postura tática do time católico. A provável escalação do São Chico será: Weverton, Matheus, Barone, Bruno Costa, Juninho, Marcílio, Davi, Gui, Chumbinho, Pedro e Carlinhos.

Na tabela de classificação, o São Francisco aparece fora do G-4, precisamente na quinta posição, com oito pontos ganhos, mesma pontuação do Rio Branco, mas com critérios técnicos inferiores.