Galvez confirma saída de quatro jogadores e contratação de dois meias

Ao ge , o presidente do clube, coronel Edener Franco, explicou que a saída foi motivada por “diversos fatores”, entre eles a adequação da folha salarial.

Reforços

O dirigente confirmou a contratação de dois reforços: os meias Gordo e Palhinha. Gordo, 31 anos, defendeu o Araguacema-TO nesta temporada e já está em Rio Branco, capital do Acre. Palhinha, 32 anos, estava no CEO-AL, e é aguardado ainda esta semana para se juntar ao elenco do Imperador.