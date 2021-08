Galvez estreia com vitória; Independência reage e vence de virada

O Campeonato Acreano de Futebol Sub-20 prosseguiu na tarde desta terça-feira (3), no estádio Florestão, com duas partidas e oito gols.

No primeiro jogo da tarde, o Galvez mostrou mais organização e qualidade técnica e superou o Plácido de Castro por 3 a 0.

Diego Marlon abriu da vitória do Imperador ainda no primeiro tempo. Anderson e Thiago Oliveira ampliaram a vantagem do Galvez na etapa complementar de jogo.

Com o triunfo sobre o Tigre do Abunã, o Galvez soma os três primeiros pontos e assume a vice-liderança, mesma pontuação do líder Andirá, mas saldo de gols inferior.

O Plácido de Castro, após vitória, de virada sobre o Independência, perde o primeiro jogo na competição, caindo para o quarto lugar.

O próximo compromisso do Galvez será no próximo sábado (7) contra o Vasco-AC, às 9h30.

O Plácido de Castro folga na tabela de jogo e retorna a campo somente na próxima terça-feira (10) para medir força Adesg, a partir das 16h30. Os dois jogos ocorrem no estádio Florestão.

Tricolor vence de virada a Adesg

No segundo jogo da tarde, o Independência venceu, de virada, a Adesg por 3 a 2. O Tricolor levou dois gols ainda no primeiro tempo, mas reagiu e conseguiu uma virada sensacional, assim somando os seus três primeiros pontos na competição e assumiu a terceira posição na tabela de classificação.

Conforme a tabela de jogo, as duas equipes voltam ao gramado do estádio Florestão na próxima terça-feira (10). O Tricolor pega o Andirá, às 14h30. A Adesg encara o Plácido de Castro, a partir das 16h30.

CLASSIFICAÇÃO

1°) Andirá – 03 pts

Galvez – 03 pts

Vasco-AC – 03 pts

Independência – 03 pts

Plácido de Castro – 03 pts

6°) Atlético-AC – 00

Adesg – 00