Galvez vence o Atlético-AC e avança na Série D

Com duas rodadas de antecedência para fechar os jogos da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, o Galvez avançou a fase seguinte torneio, isso após vitória sobre o Atlético Acreano (4 a 1) e derrota do Fast Club-AM para o Penarol-AM (2 a 1). Os dois jogos foram realizados na tarde deste domingo (22).

Com a vitória conquistada no estádio Florestão, o Galvez chegou aos 19 pontos na tabela de classificação, seis pontos a mais que o Fast Club-AM, mas esse sem chance de classificação, pois o mesmo vencendo seus dois próximos compromissos e o Imperador perdendo os seus dois, perderia, ainda assim, a vaga nos critérios de número de vitórias.

O Atlético Acreano, por sua vez, continua com apenas quatro pontos ganhos e coleciona pior campanha do torneio.

Os gols da vitória do Imperador Galvez foram marcados por Giovani, Alesson, Palhinha e Giovani Silva. Douglas descontou para o Atlético Acreano.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (25), pelo Campeonato Acreano. O Atlético-AC enfrenta o São Francisco, às 17h, e o Imperador pega o Vasco-AC, a partir das 19h.

Ambos jogos na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), no horário local. Pela Série D, o Galvez pega o GAS-RR no sábado (28), às 17h (de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

O Atlético-AC encarar o Ypiranga-AP no domingo (29), a partir das 18h (de Brasília), no estádio Florestão, na capital.