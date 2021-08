Gehlen diz que Gladson precisa abrir o olho e secretários querem prejudicá-lo: “Meia dúzia de inúteis”

Uma denúncia feita pelo deputado Edvaldo Magalhães (PcdoB) foi reforçada pelo deputado Gehlen Diniz (Progressistas). Em seu discurso, o deputado repudiou a operação que culminou na prisão de 10 marceneiros no Alto Acre na última semana.

“Aquilo não acontece só em Brasiléia, mas em todo Acre. Os marceneiros trabalham como se estivessem cometendo um crime. Aquilo dói; uma covardia com o povo acreano. Vivemos no meio da Floresta Amazônica e, hoje, se um pai de família derrubar uma árvore para construir a casa, vai preso”.

O parlamentar, aliado do Governador Gladson Cameli, disse que a ‘política da florestania’, implantada nos governos petistas, é prejudicial. “Essa (sic) enganagem perversa implantada no governo petista ainda foi desmontada pelo atual governo, esse problema precisa ser resolvido”, afirmou Diniz.

O aliado também aproveitou para alertar o governador sobre seus secretários. Sem citar nomes, Gehlen disse que Gladson está sendo usado por muitos como trampolim político e essas pessoas podem colocar o trabalho do chefe do Executivo a perder, e são “meia dúzia de inúteis”.

“Muito me preocupa hoje o que está acontecendo no governo Cameli. Muito secretário, que será candidato, já está em campanha e virando as costas para o governador – e os que não são candidatos, são cabos de algum. Quem perde é o governo e a população. Governador, abra os olhos! Ainda dá tempo. Tudo o que o senhor fez pelo Acre durante a pandemia, pela segurança e tudo mais está sendo jogado por água abaixo”, aconselhou.

Segundo Diniz, muitos secretários não atendem os parlamentares e se recusam a dar informações. “Odeiam os deputados e fazem de tudo para dizer não aos deputados. Sou governo, sou Gladson, mas vou apontar os erros”, acrescentou.