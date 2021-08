Gerente e esposa ficam reféns por quatro horas em assalto a lotérica no interior do AM

Uma loteria no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus, foi alvo de assaltantes nesta segunda-feira (2). Segundo a polícia, o gerente do estabelecimento e esposa ficaram reféns dos criminosos por quatro horas no local. Os assaltantes levaram cerca de R$ 108 mil.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 9h, seis criminosos ainda não identificados realizaram um roubo a uma casa lotérica localizada no bairro Centro, do município.

Os assaltantes mantiveram o gerente do local e a esposa como refém durante cerca de 4 horas. Eles roubaram 51 aparelhos celulares, cinco notebooks e causaram um prejuízo total de R$ 108 mil.

Após o crime, os assaltantes fugiram do local em um veículo da marca Hyundai, modelo HB20. Posteriormente, o automóvel foi abandonado em uma rua da cidade. O carro foi apreendido e encontra-se nas dependências da 39ª DIP.

Veja o vídeo do assalto, registrado pelas câmeras de segurança, clicando AQUI.