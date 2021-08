Gil do Vigor revela que está namorando: “Não é famoso, mas é maravilhoso”

O coração de Gil do Vigor tem dono! O ex-BBB contou para os fãs no Twitter, nesta quinta-feira (19), que está em um relacionamento. Sem revelar a identidade do rapaz, o economista disse apenas que seu nome começa com a letra “P”.

“Estou com alguém no Brasil! Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância”, disse ele, que se mudou para os Estados Unidos para fazer um doutorado.

“Ele não é famoso, mas é um homem maravilhoso. Ele pediu pra não falar [quem é], mas vocês também estão ruins de detetives. Já daria pra terem descoberto”, brincou Gil, que completou 30 anos de idade recentemente.